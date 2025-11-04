یک دانش آموز یزدی به همراه دوستان خود موفق به ساخت موتورسیکلت و خودرو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدمبین یغمایی هنرجویی هنرستان انقلاب یزد است که از کودکی علاقه زیادی به رشته مکانیک داشت.

وی پارکینگ منزل خود را به کارگاه کوچک مبدل کرده و طراحی و ساخت یک موتورسیکلت و یک خودرو حاصل چند سال کار و تلاش او با همراهی و حمایت والدین و اساتیدش است.

این خودرو و موتورسیکلت در روز ملی مهارت رونمایی شده‌اند. این دانش آموز یزدی با دوستانش کار‌های دیگری را نیز به سرانجام رسانده که یکی از آنها نصب سیستم توربو روز موتور پراید است.