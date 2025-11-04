پخش زنده
ششمین مرحله اردوی آمادگی تیمملی والیبالنشسته بانوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از هفدهم تا بیست و چهارم آبان در کمپ تیمهای ملی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این اردو زهرا لطفی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی (خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی، بهناز ذاکری پور (هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، حدیث رضایی، زینب ملکی (اصفهان)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، فرناز گلستانی، رقیه شمس الدین سعید (کرمان)، مریم کلهر (لرستان)، فاطمه مددی داودخانی (قزوین) و مریم ناظری (مازندران) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند.
مشاور فنی: هادی رضایی (خراسان رضوی)
مربیان: مریم ایرانمنش (کرمان)، بتول مهرانپور (هرمزگان)
سرپرست: سودابه رسولی (تهران)
مربی فرهنگی: مریم تشکینی (قم)