مأموران انتظامی طبس در بازرسی از یک دستگاه کامیونت مقدار ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم عسل غیر مجاز و بدون مجوز بهداشتی کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران انتظامی شهرستان طبس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیونت ایسوزو مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسنی افزود: مأموران پس ازهماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از کامیون، مقدار ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم عسل بدون مجوز بهداشتی کشف کردند که برابر نظریه کارشناسان ارزش آن ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال برآوردشده است.

به گفته وی مأموران در این رابطه یک دستگاه خودروتوقیف و یک نفرمتهم دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه پلیس با افرادی که برای سوددهی بیشتر سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازند برخورد جدی خواهد داشت؛ از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.