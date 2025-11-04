

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دزیره دوئه، یکی از ستاره‌های نوظهور فصل گذشته بود عملکرد فوق‌العاده او در پیروزی ۵ بر صفر مقابل اینترمیلان در فینال مونیخ، با دو گل و یک پاس گل، باعث شد تا به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود. دوئه در ۶۱ بازی فصل گذشته، ۳۲ گل به ثمر رساند.

لامینه یامال که سال گذشته این جایزه را برد، واجد شرایط حفظ این عنوان نیست، چون قوانین، برنده‌شدن یک بازیکن را بیش از یک بار ممنوع کرده است.

پسر طلایی که (به طور غیررسمی) توپ طلای کمتر از ۲۱ سال شمرده می‌شود، به بیست‌وسومین دوره خود رسیده است و ستاره‌هایی، چون‌ام‌باپه، هالند و بلینگام این جایزه را به دست آوردند و سال قبل نیز یامال برنده‌اش شد.





۲۵ فینالیست جایزه پسر طلایی

پائو کوبارسی (بارسلونا)

دزیره دوئه (پاری‌سن‌ژرمن)

مایلز لوئیس اسکلی (آرسنال)

وارن زائر امری (پاری‌سن‌ژرمن)

دین هویسن (رئال مادرید)

کنان یلدیز (یوونتوس)

اتان نوانری (آرسنال)

جووانی کوئندا (اسپورتینگ)

ژورل هاتو (آژاکس آمستردام)

آرچی گری (تاتنهام)

الیسه بن سگیر (بایر لورکوزن)

لنی یورو (منچستریونایتد)

آردا گولر (رئال مادرید)

ویکتور فروهولت (پورتو)

لوکاس برگوال (تاتنهام)

مامادو سار (استراسبورگ)

سنی مایولو (پاری‌سن‌ژرمن)

استیوائو (چلسی)

فرانکو مستانتونو (رئال مادرید)

نیکو اوریلی (منچسترسیتی)

جوب بلینگام (بوروسیا دورتموند)

فرانچسکو پیو اسپوزیتو (اینتر)

الکسانار استانکوویچ (کلوب بروژ)

جیووانی لئونی (لیورپول)

رودریگو مورا (پورتو)

تمام برندگان قبلی جایزه پسر طلایی

۲۰۰۳: رافائل فان‌درفارت (آژاکس)

۲۰۰۴: وین رونی (اورتون/منچستریونایتد)

۲۰۰۵: لیونل مسی (بارسلونا)

۲۰۰۶: سسک فابرگاس (آرسنال)

۲۰۰۷: سرخیو آگوئرو (اتلتیکو مادرید)

۲۰۰۸: اندرسون (منچستریونایتد)

۲۰۰۹: الکساندر پاتو (میلان)

۲۰۱۰: ماریو بالوتلی (اینتر/منچسترسیتی)

۲۰۱۱: ماریو گوتزه (دورتموند)

۲۰۱۲: ایسکو (مالاگا)

۲۰۱۳: پل پوگبا (یوونتوس)

۲۰۱۴: رحیم استرلینگ (لیورپول)

۲۰۱۵: آنتونی مارسیال (موناکو/منچستریونایتد)

۲۰۱۶: رناتو سانچس (بنفیکا/بایرن مونیخ)

۲۰۱۷: کیلیان‌ام‌باپه (موناکو/پاری‌سن‌ژرمن)

۲۰۱۸: ماتیس دلیخت (آژاکس)

۲۰۱۹: ژائو فلیکس (بنفیکا/اتلتیکو مادرید)

۲۰۲۰: ارلینگ هالند (بوروسیا دورتموند)

۲۰۲۱: پدری (بارسلونا)

۲۰۲۲: گاوی (بارسلونا)

۲۰۲۳: جود بلینگام (دورتموند/رئال مادرید)

۲۰۲۴: لامینه یامال (بارسلونا)