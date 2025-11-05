به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدمهدی موسوی گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد شهرستان میامی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در این بازرسی، ۳۸ راس گوسفند بدون مجوز دامپزشکی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال را کشف کرد.

به گفته فرمانده انتظامی میامی، ماموران این احشام را به قرنطینه دامپزشکی منتقل کردند و در این رابطه ضمن انتقال خودرو به پارکینگ، پرونده قضایی تشکیل شد.