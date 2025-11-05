به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این دیدار رئیس کل دادگستری گیلان و معاونان قضایی دستورات قضایی لازم را در خصوص درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

به گفته مسئول روابط عمومی دادگستری گیلان ملاقات عمومی رئیس‌کل دادگستری و معاونان به صورت مستمر در روز‌های سه شنبه در سالن شهیدبهشتی دادگستری کل گیلان و همزمان در کلیه واحد‌های قضایی استان با حضور روسا و دادستان‌ها برگزار می‌شود.

شهروندان برای ثبت درخواست ملاقات با رئیس کل و معاونان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۳۶۶۳-۰۱۳ تماس گرفته و مراحل را طبق راهنمایی تلفنی سامانه به انجام برسانند.

در نهایت نوبت دریافت شده به شماره همراه آنان پیامک خواهد شد.