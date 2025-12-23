پخش زنده
امروز: -
آموزش در برخی مدارس استان سمنان فردا چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ به دلیل پیشگیری از شیوع آنفولانزا به صورت غیرحضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،بر اساس شیوه نامه واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس، کلاسهای درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
این تصمیم با اعلام مدیران مدارس، تایید شورای مدارس و پس از اطلاعرسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اتخاذ شد و اجرای آن فقط شامل واحدهای آموزشی اعلامشده است.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، در شهرستان سمنان پیشدبستانی غیردولتی مهرگان، آموزشگاه ابتدایی دخترانه محراب (پایه دوم)، آموزشگاه ابتدایی پسرانه شاهد (پایه دوم)، آموزشگاه پسرانه صادقیه، آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید اکرمی (پایههای اول و دوم) و آموزشگاه غیردولتی امام حسن مجتبی (پایههای سوم و چهارم) به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
همچنین در شهرستان مهدیشهر آموزشگاه ابتدایی مریم، در شهرستان سرخه آموزشگاه ابتدایی بهارستان و در شهرستان میامی دبستان بیتالمقدس فرومد مشمول این تصمیم شدهاند و کلاسهای این مدارس در روز یادشده به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
بنا بر تأکید اداره اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان سمنان، تمامی دروس این کلاسها مطابق برنامه هفتگی و به صورت برخط در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه خواهد شد و دانشآموزان موظفاند در زمان تعیینشده، حضور فعال در کلاسهای مجازی داشته باشند.