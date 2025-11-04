پخش زنده
معاون دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «سامانه هوشمند مدیریت زمین» با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، تحولی بنیادین در صیانت از بیتالمال و مدیریت اراضی کشور ایجاد کرده است.
کیانی، معاون دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما درباره وضعیت زمین و خسارتهای ناشی از تخلفات در این حوزه گفت: یکی از نشانههای قدرت و حکمت پروردگار، زمین و پدیدههای مرتبط با آن است؛ موضوعی که در قرآن کریم بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در ۴۶۲ آیه از قرآن، زمین بهعنوان بستری برای آسایش و آرامش انسان معرفی شده و خداوند آن را گهوارهای برای زندگی بشر دانسته است.
او با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) گفت: رسول خدا میفرمایند «زمین را گرامی بدارید که مادر شماست؛ هیچکس در آن کار نیکی انجام نمیدهد مگر اینکه زمین آن را به درگاه خدا گزارش میدهد.» به گفته کیانی، مدیریت زمین یکی از ارکان مهم توسعه پایدار است و نقش حیاتی در امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و تداوم حیات بشر دارد.
وی افزود: متأسفانه نگاه صرفاً سرمایهای به زمین در دهههای اخیر، باعث شکلگیری تخلفات گسترده و افزایش ارزش افزوده ناشی از سوءاستفادههای غیرقانونی شده است؛ موضوعی که رشد پدیده زمینخواری را در کشور بهویژه در استانهای خوشآبوهوا به دنبال داشته و منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از این منبع حیاتی شده است.
کیانی تأکید کرد: لازم است حاکمیت با نگاهی راهبردی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سیاستهای مؤثری برای مدیریت زمین اتخاذ کند. فساد در حوزه زمین، تبعات گستردهای از جمله تخریب محیط زیست، بینظمی شهری و تضییع حقوق بیتالمال را در پی دارد.
معاون دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد و از سال ۱۳۹۳، پس از تأکید معظمله بر اهمیت منابع طبیعی، بهصورت جدی موضوع مقابله با تخلفات حوزه زمین را در دستور کار قرار داد. جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شد و در نهایت، ضرورت هماهنگی و یکپارچهسازی مدیریت اراضی مورد تأکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر همین اساس، پیشنهاد ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به ستاد ارائه و در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به تصویب رسید. این سامانه از سال ۱۳۹۹ بهصورت آزمایشی در استان قزوین راهاندازی شد و اکنون خدمات آن از طریق دو زیرسامانه اصلی در حوزه صدور مجوزها و پایش اراضی در سراسر کشور در حال ارائه است.
کیانی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این سامانه هوشمند نقش مهمی در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی، کاهش پروندههای قضایی و ارتقای کیفیت حفاظت از اراضی ملی ایفا کرده است و بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، افق تازهای را در مدیریت زمین و صیانت از بیتالمال گشوده است.