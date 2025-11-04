به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس، دانش‌آموزان زنجانی همراه با سایر اقشار مردم، در خیابان‌ها حضور یافتند تا بار دیگر با اتحاد و ایمان، پیام روشن ملت ایران را به جهانیان برسانند؛ پیامی از ایستادگی و امید به آینده‌ای درخشان برای کشور.

امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و مهمان ویژه این مراسم، رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار را «اتحاد، انسجام، همدلی و ولایتمداری» دانست و بر ضرورت پاسداشت این ارزش‌ها تأکید کرد.