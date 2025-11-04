به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزشی آذربایجان شرقی با بیان اینکه با اجرای ۸۵ طرح زیرساختی ورزشی در سال‌های اخیر سرانه ورزشی شهر تبریز ۲ برابر شده است گفت:در این راستا استخر ستارخان احداث و به بهره برداری رسیده و عملیات عمرانی استخر مارالان نیز در مراحل پایانی قرار دارد و علاوه بر این احداث یک استخر جدید در شهرک مرزداران در حال مطالعه است.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی این شهر که در سال‌های گذشته غیرفعال و پلمب شده بود بازگشایی و در اختیار شهروندان قرار گرفته و در مناطق کم برخوردار احداث سالن‌های چندمنظوره پس از پالایش سرانه‌ها و مکان یابی آغاز و تاکنون چندین سالن چند منظوره ورزشی در اقصی نقاط شهر به بهره‌برداری رسیده است.

شهردار تبریز با اشاره به تحقق هدف‌گذاری ششمین دوره مدیریت شهری در زمینه احیای زیرساخت‌های ورزشی و توسعه ورزش همگانی گفت: ارتقای سطح سلامت شهروندان و توجه ویژه به ورزش در محور برنامه‌های اجرایی شهرداری تبریز قرار دارد و نتیجه چنین رویکردی، موجب کسب رتبه نخست این شهر در سه سال متوالی در حوزه ورزش‌های همگانی بین شهر‌های کشور شده است.

هوشیار ادامه داد: ارتقای سطح سلامت عمومی شهروندان با تاکید بر سرمایه گذاری در عرصه ورزش از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و در این راستا ساختار باشگاه ورزشی شهرداری احیا و تامین زیرساخت‌های ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با قدردانی از نقش موثر پیشکسوتان در رشد ورزش استان یادآور شد: ارتباط با گروه‌های مرجع، بستر مناسبی برای بررسی تخصصی مسائل و ارائه گزارش عملکرد مدیریت شهری فراهم می‌کند و نتایج ارزشمندی به دنبال دارد.

شهردار تبریز با اشاره به بسیج امکانات شهرداری برای توسعه ورزش همگانی گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان از آموزش‌های ورزشی رایگان شهرداری بهره‌مند می‌شوند.

هوشیار با بیان اینکه در حوزه ورزش بانوان نیز اقدامات مطلوبی در این شهر انجام شده است افزود: محور‌های ورزشی در محدوده‌هایی از جمله میدان شهید بهشتی، پارک باغشمال، پارک ارم و سایر فضا‌های عمومی ایجاد شده‌اند تا زمینه دسترسی شهروندان به امکانات ورزش همگانی بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است در این نشست اعضای هیات مدیره انجمن پیشکسوتان ورزشی آذربایجان شرقی نیز با قدردانی از توجه مدیریت شهری به حوزه ورزش، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و ترویج فرهنگ ورزش همگانی ارائه کردند.