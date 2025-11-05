\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0627\u062d\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u06cc\u06a9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0628\u0627 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06f4\u06f0 \u063a\u0631\u0641\u0647 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062a\u0642\u06cc \u067e\u0648\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0645\u0631\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0648 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0635\u062f\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a.