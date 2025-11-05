پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری کارگاههای سفالگری و آینه نگاری برگرفته از تاریخ حریره در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد از امروز ۱۴ آبان تا سهشنبه ۲۰ آبان، هر روز در دو بخش و از ساعت۱۶ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۰ در کارگاههای گوناگون برگزار میشود.
سفالگری با چرخ سفال، با دست و ساخت ماگ شخصی، نقش برجسته، آینهنگاری، نقاشی روی کاشی و نقاشی روی ماگ از بخشهای آموزشی رویداد بزرگ هنری هفته کیش است.
بخشهای آموزشی به دلیل استفاده شرکت کنندگان از چرخ با ۱۲ نفر و سایر رویدادها نیز براساس جدول با محدودیت شرکت کنندگان همراه است.
هر شرکتکننده میتواند در دو کارگاه آموزشی شرکت کند و در هر بخش روز فقط یک کارگاه قابل انتخاب است.
رویداد آینه نگاری و سفالگری با چرخ برای افراد بالای ۱۵ سال برگزار میشود.