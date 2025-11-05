به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ در این نشست که به دعوت نبیه بری رئیس مجلس لبنان برگزار شد شماری از وزیران دولت، نمایندگان مجلس، شهرداران شهر‌های جنوب و نمایندگانی از سازمان ملل و ارتش لبنان شرکت کردند.

شخصیت‌های لبنانی شرکت کننده در این نشست با انتقاد از سیاست‌های دولت لبنان خواستار موضع جدی دولت در برابر فشار‌های خارجی بویژه از سوی آمریکا شدند که مانع از آغاز بازسازی خرابی‌های ناشی از تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی جنوب لبنان می‌شود.

در حالی که رئیس مجلس لبنان هشدار داده بدون بند بازسازی بودجه سال مالی جدید دولت تصویب نخواهد شد، در نخستین نشست بازسازی جنوب برهمین موضع تاکید شد.

همزمان با این نشست، اما تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی ادامه یافت و یک خودرو در منطقه کفردجال در اطراف شهر نبطیه هدف حمله هوایی تروریستی قرار گرفت.

در این حمله هوایی یک شهروند لبنانی به شهادت رسید.