پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اعلام کرد: طرح بهسازی، مرمت و اجرای پوشش معبد ۲ هزار و ۵۰۰ ساله مهر روستای ورجوی مراغه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی احمد حمزه زاده افزود: طرح پوشش برروی این معبد باستانی به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع تا پایان آذرماه به پایان خواهد رسید و مرمت سقف این اثر نیز به منظور جلوگیری از نفود رطوبت به داخل بنا در حال اجرا است.
وی ادامه داد: این اثر باستانی با ۲ هزار و ۵۰۰ سال قدمت از آثار با ارزش دوره اشکانی در مراغه است که به صورت تو در تو و به شیوه معماری صخرهای در دل صخرههای سنگی کنده شده است.
حمزه زاده افزود: این معبد در زمان اشکانیان محل عبادت مهر پرستان بود و در دوره ایلخانان مغول به خانگاه و در دوره صفویه و قاجاریه به محل برگزاری آیینهای سنتی و محل دفن ملامعصوم از علمای شیعه تبدیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: این اثر با ارزش تاریخی از یک تالار بزرگ وچندین اتاق تشکیل شده که اتاقها محل انجام آیینهای مذهبی بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: مقرنسهای زیبای بخش عبادتگاه و کتیبههای قرآنی به خط ثلث از زیباییهای این بنای تاریخی است.
در مستند نگاریهای انجام شده نزدیک به ۶ هزار مترمربع فضا در محدوده معبد مهر شناسایی شده که نیازمند کاوشهای باستان شناسی است.