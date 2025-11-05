خانم ناوی پیلای رئیس پیشین گروه بررسی کننده سازمان ملل می‌گوید: موضوع غیرعادی درباره نسل کشی اسرائیل در فلسطین این است که ما همه این نسل کشی را روزانه می‌بینیم و نمونه آن نابودی چهار هزار جنین در بیمارستان الباسما در غزه است.

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ قاضی "ناوی پیلای" که امسال برنده جایزه صلح استرالیا شد، قبلا رئیس کمیسیون رسیدگی کننده به وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل بود.

این قاضی اهل آفریقای جنوبی می‌گوید: از میان هزاران بمب و موشکی که اسرائیل به سر مردم غزه فرود آورده است به عنوان مثال می‌توان به راکتی اشاره کرد که ارتش اسرائیل، به بخش بارداری بیمارستان "البسما" (Al-Basma) شلیک کرد تا ۴ هزار جنین را در یک لحظه نابود کند.

قاضی " ناوی پیلای" می‌گوید: هدف ارتش اسرائیل از حمله به درمانگاه‌های بارداری، پیشگیری از تولد فرزندان فلسطینی بود و ابعاد و واقعیت‌های پنهان این نسل کشی اسرائیل هنوز کاملا آشکار نشده است.

به نوشته این روزنامه، بخش بارداری بیمارستان"البسما"، کاملا از دیگر بخش‌های بیمارستان جدا و در محوطه بیمارستان قرار داشت و ارتش اسرائیل، مستقیما بخش بارداری را هدف قرار داد و با نابود کردن محفظه‌های نیتروژن، همه جنین‌های زنده فلسطینیان را نابود کرد. خانم " ناوی پیلای" می‌گوید این فقط یکی از یافته‌های کمیسیون رسیدگی کننده به وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل است که نشان می‌دهد این نسل کشی غیرعادی است زیرا در برابر چشمان ما مردم کره زمین اتفاق می‌افتد.

روزنامه گاردین نوشت: براساس گواهی متخصصان پزشکی، اسرائیل با حمله به بخش‌های بارداری بیمارستان‌های غزه و نابودی جنین‌های فلسطینیان تلاش می‌کند تا امکان تولد کودکان فلسطینی را از بین ببرد زیرا با از بین رفتن جنین‌های فلسطینی خانواده‌ها دیگر قادر به ادامه حیات نخواهند شد و جنین‌ها هرگز دوباره تشکیل نمی‌شوند.

به نوشته این روزنامه قرار است جایزه صلح سیدنی به رئیس پیشین کمیسیون رسیدگی کننده به وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل اهدا شود که مجدانه تلاش می‌کند تا اسرائیل و حامیانش را پاسخگو سازد.

گاردین نوشت: خانم " ناوی پیلای"، نخستین زن غیرسفیدپوست است که در استان "ناتال" آفریقای جنوبی دفتر حقوقی راه انداخت، نخستین زن غیرسفیدپوست است که به عنوان قاضی در دادگاه عالی کشورش فعالیت کرده و بیشترین دوران خدمت را به عنوان کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ این سازمان داشته است و به همین علت می‌داند که زندگی یک فرد پیشرو با تنهایی و _اغلب با انزوا _ همراه است.

گاردین نوشت: خانم " ناوی پیلای" در ماه ژوئیه امسال از ریاست این کمیسیون استعفا داد، اما در آخرین گزارشی که کمیسیون در شهر ژنو منتشر کرد، نسل کشی اسرائیل در غزه مورد تاکید قرار گرفت.

این روزنامه نوشت: " ناوی پیلای" می‌گوید جامعه بین الملل نمی‌تواند در برابر این نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان ساکت بماند.

وی افزود: زمانی که شواهد و اسناد درباره نسل کشی وجود دارد، سکوت در برابر آن همدستی در نسل کشی محسوب می‌شود. گاردین نوشت این گزارش، موجب هیچ واکنشی نشده است و امیدی به اجرای توصیه‌های آن وجود ندارد.

رئیس پیشین گروه بررسی کننده سازمان ملل می‌گوید: همه دولت‌ها وظیفه حقوقی دارند برای توقف نسل کشی اسرائیل اقدام کنند، اما دولت‌های جهان، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: به بهانه دفاع از خود، هیچ گاه نمی‌توان نسل کشی کرد و نسل کشی همیشه غیرقانونی است ولی دولت‌های جهان در برابر این نسل کشی اسرائیل کاری صورت نمی‌دهند.

"ناوی پیلای" تاکید می‌کند: مردم جهان از جمله در کشور وی آفریقای جنوبی می‌گویند انتشار گزارش‌های سازمان ملل درباره نسل کشی اسرائیل چه فایده‌ای دارد، زیرا همه مردم جهان همه روزه در شبکه‌های تلویزیونی خودشان، نسل کشی اسرائیل را می‌بینند.