

به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس اعلام سازمان هواشناسی کشور امروز برای برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده باران رخ می دهد در نوار شرقی و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار می‌رود که در برخی مناطق می‌تواند همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا باشد.

علاوه بر این، براساس این دریای خزر، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و طی دو روز آینده دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شوند و احتمال اختلال در فعالیت‌های دریایی وجود دارد.