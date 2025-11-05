سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات ترامپ درباره نیجریه، ضمن حمایت از دولت این کشور، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی نیجریه به بهانه مسائل مذهبی و حقوق بشری مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مائو نینگ در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال قطع کمک‌های ایالات متحده به نیجریه و تهدید به عملیات نظامی علیه این کشور، گفت: چین به‌عنوان شریک راهبردی جامع نیجریه، قاطعانه از دولت این کشور در مسیر توسعه‌ای که متناسب با شرایط ملی آن است، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تأکید کرد: پکن قاطعانه با هر کشوری که از دین و حقوق بشر به‌عنوان بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی دیگر کشور‌ها استفاده کرده و آنها را با تحریم و زور تهدید می‌کند، مخالف است.

دونالد ترامپ پیشتر در پیامی به ادامه خشونت‌ها در نیجریه اشاره و تاکید کرده بود که در صورت تداوم این وضعیت، واشنگتن تمام کمک‌های خود به این کشور را متوقف خواهد کرد.

ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال، نوشت: اگر دولت نیجریه همچنان اجازه کشتار مسیحیان را بدهد، ایالات متحده بلافاصله ارسال تمام کمک‌های خود به این کشور را متوقف خواهد کرد.

وی همچنین دولت نیجریه را به حمله احتمالی نظامی تهدید کرد و افزود: در صورت تداوم وضعیت کنونی در این کشور، ایالات متحده ممکن است برای نابودی کامل گروه‌های تروریستی که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند، دست به اقدام مستقیم نظامی در نیجریه بزند.

ترامپ در ادامه با بیان اینکه به وزارت جنگ آمریکا دستور داده است تا برای اقدام احتمالی آماده شود، تاکید کرد: حمله احتمالی ما سریع و وحشیانه خواهد بود، بنابراین دولت نیجریه بهتر است سریع عمل کند.

رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز با این ادعا که «مسیحیان در نیجریه با تهدید موجودیتی» رو به رو هستند، کشور نیجریه را در فهرست کشور‌های تحت نظر «موجب نگرانی خاص» قرار داده بود.

در همین حال متحدان سیاسی ترامپ همچون سناتور «تد کروز» ادعا‌هایی درباره «قتل عام مسیحیان» را نیز مطرح کرده‌اند که به گفته کارشناسان عاری از حقیقت هستند.

نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا با تنش‌هایی در مناطقی از شمال کشور در مرز منطقه «ساحل» آفریقا روبروست که به اعتقاد کارشناسان منجر به کشته شدن شدن مسلمانان و مسیحیان بدون تاکید خاصی بر روی دین افراد شده است.

حتی «مسعد بولس» نماینده دولت ترامپ در امور عربی و آفریقایی نیز به تازگی گفته بود که گروه‌های «بوکو حرام» و «داعش» بیش از مسیحیان، مسلمانان را به قتل رسانده‌اند.

نیجریه بیش از ۹۲۳ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با جمعیتی حدود ۲۳۰ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و ششمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود.

بیش از نیمی از جمعیت این کشور (حدود ۵۴ درصد) مسلمان و نزدیک به نیمی از جمعیت هم مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند.