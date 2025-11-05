پخش زنده
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین در اظهاراتی گفت که از روز نخست برقراری آتش بس، کشتار فلسطینیها در نوار غزه توسط رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بامداد چهارشنبه از فلسطین الیوم، فرانچسکا آلبانیز افزود: کشتار بیش از ۲۰۰ شهروند فلسطینی در نوار غزه به معنای این است که (رژیم) اسرائیل این آتش بس را به شوخی گرفته است.
وی اضافه کرد: نسل کشی فلسطینیها در نوار غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل با شدت ادامه دارد.
آلبانیز گفت: اسرائیل از خشونت جنسی به عنوان سلاحی برای ترساندن فلسطینیها و شکنجه آنها استفاده میکند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز گذشته (سهشنبه) بار دیگر بر ضرورت پایبندی همه طرفها به آتشبس در نوار غزه تأکید کرد و خواستار ایجاد مسیر سیاسی معتبر به منظور پایاندادن به اشغال و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رسیدن به راهحل دو کشوری شد.
گوترش که در نشست خبری حاشیه دومین اجلاس توسعه اجتماعی در دوحه قطر سخن میگفت، تأکید کرد: ما بر ضرورت ادامه آتشبس در غزه تأکید میکنیم و پیوند غزه و کرانه باختری باید حفظ شود.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به نقض مکرر آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی، گفت: شخصا از ادامه نقض آتشبس در نوار غزه به شدت نگران هستم.
وی افزود که هر ساختار یا نهادی که قرار باشد در غزه ایجاد شود، باید دارای تفویض و مشروعیت بینالمللی باشد و این مشروعیت از سوی سازمان ملل تأمین شود.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به حجم گسترده ویرانی در غزه، بر اهمیت بازسازی نظام آموزشی و احیای خدمات حیاتی در این منطقه تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرمالشیخ به امضا رسیده است.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینیها و تخریب غزه ادامه میدهد.