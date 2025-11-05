مدیر گروه پیش بینی هواشناسی استان یزد: دیروز برای اولین بار در پاییز امسال، شاهد تجربه دمای‌های زیر صفر در برخی مناطق کوهستانی استان یزد بوده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: دیروز برای اولین بار در پاییز امسال، شاهد تجربه دمای‌های زیر صفر در برخی مناطق کوهستانی استان یزد بوده‌ایم به طوریکه دیروز سبزدشت منفی دو و علی آباد تفت منفی یک درجه سانتی گراد را ثبت کردند.

وی ادامه داد: دما‌های زیر صفر را تا پایان هفته در استان یزد شاهد خواهیم بود.

مدیر گروه پیش بینی هواشناسی استان یزد گفت: امروز صبح سبزدشت بافق دمای صبحگاهی منفی ۳ درجه، علی آباد تفت منفی یک درجه و ایستگاه‌های بهادران و چاه افضل هم دما‌های صفر درجه سانتی گراد را ثبت کردند.

میرحسینی گفت: در چند روز آینده، جو استان یزد نسبتا آرام خواهد بود.