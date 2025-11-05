به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، روحبخش بیگ زاده فرماندار و رئیس ستاد بحران جیرفت اعلام کرد:به دلیل افزایش گرد و غبار و بالا رفتن غلظت ریزگردها، و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بحران شهرستان جیرفت و شرایط اضطرار آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی مدارس تعطیل و آغاز به کار کلیه ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در شهرستان جیرفت و به‌جز مراکز امدادی، خدماتی، نظامی و درمانی، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با دو ساعت تأخیر خواهد بود؛ و در صورت ادامه آلایندگی، تعطیلی تمدید می‌شود.

همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد درخصوص تعطیلی چهارشنبه ۱۴ آبان ناشی از گردوخاک و ریزگرد‌ها گفت: مدارس شهرستان عنبراباد در تمامی مقاطع تحصیلی چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه تعطیل هستند.

وی گفت:همچنین شروع به‌کار ادارات با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود که درصورت تداوم گرد و خاک و پایش شرایط قابل تمدید است.