مدارس جیرفت وعنبرآباد به علت آلودگی هوا تعطیل شد، ادارات هم با دو ساعت تأخیرآغاز به کارخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، روحبخش بیگ زاده فرماندار و رئیس ستاد بحران جیرفت اعلام کرد:به دلیل افزایش گرد و غبار و بالا رفتن غلظت ریزگردها، و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بحران شهرستان جیرفت و شرایط اضطرار آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی مدارس تعطیل و آغاز به کار کلیه ادارات، بانکها و مؤسسات دولتی در شهرستان جیرفت و بهجز مراکز امدادی، خدماتی، نظامی و درمانی، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با دو ساعت تأخیر خواهد بود؛ و در صورت ادامه آلایندگی، تعطیلی تمدید میشود.
همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد درخصوص تعطیلی چهارشنبه ۱۴ آبان ناشی از گردوخاک و ریزگردها گفت: مدارس شهرستان عنبراباد در تمامی مقاطع تحصیلی چهارشنبه ۱۴ آبانماه تعطیل هستند.
وی گفت:همچنین شروع بهکار ادارات با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود که درصورت تداوم گرد و خاک و پایش شرایط قابل تمدید است.