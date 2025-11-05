پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به جایگاه هجدهم صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اعلام نتایج رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی نظام رتبه بندی جهانی لایدن (Leiden) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جایگاه هجدهم قرار گرفت.
رتبهبندی لایدن که توسط مرکز مطالعات علم و فناوری (CWTS) در دانشگاه لایدن هلند منتشر میشود، از معتبرترین نظامهای بینالمللی در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها است. این نظام رتبه بندی عملکرد علمی دانشگاهها را بر اساس چهار معیار کلی مرجعیت علمی، همکاریهای پژوهشی یا دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی مورد ارزیابی قرار میدهد.
این رتبه بندی در سال ۲۰۲۵ علاوه برنسخه سنتی (CWTS Leiden Ranking Traditional Edition) اقدام به ارائه نسخه باز (CWTS Leiden Ranking Open Edition) کرده است که در نسخه باز این نظام رتبه بندی، تعداد ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی موفق به حضور در رتبه بندی شدند که دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جایگاه هجدهم قرار گرفت.