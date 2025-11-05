به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در حاشیه توقیف دستگاه‌های غیرمجاز ماینر در خرم‌آباد اظهار کرد: در دو عملیات جداگانه، مأموران دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق لرستان موفق به شناسایی و توقیف ۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در شهرستان خرم‌آباد شدند.



به گفته سروش روزبهانی؛ این دستگاه‌ها در بازرسی از دو منزل مسکونی در شهرستان خرم‌آباد کشف و جمع‌آوری شدند.



مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان گفت: مأموران حراست با همکاری پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی مصرف غیرعادی برق، موفق به شناسایی این مراکز استخراج غیرمجاز شدند.



روزبهانی ضمن قدردانی از همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک، گفت: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز موجب فشار بر شبکه و ناپایداری تأمین برق مشترکان می‌شود و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.



وی افزود: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.



به گفته روزبهانی طی یک ماه اخیر دفتر حراست شرکت توزیع برق لرستان با همکاری مردم بیش از ۱۲۰ مورد استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان لرستان شناسایی و تجهیزات آنها توقیف کرده است.