رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری از افزایش تجهیزات ایمنی ادارات آب و فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمد کریمی گفت: با صرف ۳۰ میلیارد ریال ادارات آب و فاضلاب در شهر‌ها و شهرستان‌ها تجهیز شدند.

وی افزود: برای عملیاتی کردن شعار «اول ایمنی بعد کار» در شرکت آب و فاضلاب استان اقلام مرتبط با افزایش ایمنی در حین کار و پدافندی خریداری و برای استفاده در هنگام کار و در شرایط اضطراری تحویل امورات شهرستانی و ادارات نواحی ۴۳ گانه آب و فاضلاب قرار گرفت.

شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری به اهالی ساکن در ۴۳ شهر و ۵۱۳ روستا خدمات آبرسانی را به صورت شبانه روزی ارائه می‌کند.