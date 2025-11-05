خرس مهاجم به خانه‌های روستائیان در ورزنه بابل توسط محیط‌بانان زنده گیری شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اهالی روستای ییلاقی ورزنه بندپی شرقی بابل چندی پیش از ورود یک قلاده خرس به منزلی در این روستا خبر داده بودند، تصاویر منتشر شده از روستاییان دیوار تخریب‌شده یک منزل مسکونی را نشان می‌داد که حاکی از ورود یک قلاده خرس برای تغذیه از مواد غذایی موجود در منزل بود.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بابل بعد از دریافت گزارش با همکاری اهالی روستا اقدام به نصب قفس فلزی و طعمه قرار دادن چند قطعه ماهی و گوشت در این قفس کرده بود که بالاخره این قلاده خرس گرسنه در این تله گرفتار شد.