به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.دکتر قاسم فتاح‌زاده، رئیس بیمارستان علوی اردبیل گفت: روز گذشته، بدنبال مراجعه مادر باردار ۲۳ ساله مشگین‌شهری به این بیمارستان و طی عمل سزارین توسط خانم دکتر پریسا معتمدی، جراح و متخصص زنان وزایمان، دو نوزاد دختر و یک نوزاد پسر متولد شدند.

وی اظهارداشت: هم اکنون حال عمومی نوزادان و مادر خوب است و نوزادان جهت ادامه درمان به بیمارستان بوعلی اردبیل منتقل شدند.