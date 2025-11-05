بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲ و دو دهم مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با حضور استاندار خراسان رضوی در شهرستان زبرخان آغاز شد.

استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: یکی از وظایف دولت تامین زیرساخت‌ها برای تولید است، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ایجاب می‌کند مردم در کنار دولت قرار بگیرند.

غلامحسین مظفری افزود: راه اندازی ستاد انرژی‌های نو در استان و برنامه‌های تدوینی آن به الگویی برای کشور تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: اکنون بیش از ۴۰ مگاوات برق در بخش کشاورزی خراسان رضوی تولید می‌شود و بیش از ۲۳ هزار نفر عضو شبکه تولید برق هستند؛ این اقدام سنگینی است و از آن سخت‌تر، ورود بخش صنعت به عرصه تولید برق است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به بسیج فعالان صنعتی استان برای تولید برق در کنار تولید صنعتی خود، یادآور شد: نمونه آن در شهرک صنعتی چرمشهر است که فعالان آن، برق مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند و با قطعی برق مواجه نخواهند بود.

مظفری افزود: کشور‌های اطراف ما ظرفیت‌های قابل توجهی دارند؛ قزاقستان به تنهایی سالانه ۲۸ میلیون تن تولید دارد در حالی که جمعیت آن تنها ۱۸ میلیون نفر است؛ پاکستان و افغانستان نیز امکانات وسیعی دارند.

این مسئول ادامه داد: در گفت‌و‌گو با والی هرات، بر ظرفیت‌های فوق‌العاده این منطقه تأکید شد؛ یکی از موضوعاتی که باید جدی گرفته شود، «کشت فراسرزمینی» است که متأسفانه از آن غفلت کرده‌ایم؛ مثلا در مناطقی از افغانستان آب فراوان وجود دارد و باید از این ظرفیت برای تولید محصولات مورد نیاز کشور بهره ببریم.

وی با تأکید بر نقش اختیارات استانی گفت: با اختیاراتی که در دولت ایجاد و بخشی از آن عملیاتی شده است، می‌توانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم.

سرمایه گذاری چهار میلیون دلار ی نیروگاه

مدیر هلدینگ نفکو و سرکایه گذار این طرح هم در این آیین میزان مجموع سرمایه گذاری این نیروگاه ۱۲ و دو دهم مگاواتی را چهار میلیون دلار اعلام کرد که تا کنون هشت مگاوات آن اجرا شده است و چهار و دو دهم مگاوات تا پایان سال وارد مدار شبکه خواهد شد.

رامین ذبیحی در ادامه به صادرات فرآورده هایی، چون گاز ال. پی. جی و خدمات حمل به میزان ۷۵ میلیون دلار طی سال گذشته توسط این هلدینگ و ۲۸۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و ۴۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشاره کرد.

۳۵ مگاوات، سهم تعیین‌شده برای شهرستان زبرخان در حوزه نصب نیروگاه تجدیدپذیر

فرماندار شهرستان زبرخان نیز در این آیین که یکی از برنامه‌های افتتاح طرح‌های سه‌شنبه‌های انرژینو خراسان رضوی بود، گفت: در راستای سیاست دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و با توجه به تأکید استاندار، شهرستان زبرخان نیز فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد و از زمان شروع این طرح تاکنون در مجموع ۲۲ نشست برگزار شده است.

احمد بوژمهرانی افزود: سهم تعیین‌شده برای شهرستان زبرخان در حوزه نصب نیروگاه تجدیدپذیر ۳۵ مگاوات بوده، اما تا این لحظه برای پنج و ۸۸ صدم مگاوات قرارداد امضا و بخشی از آن وارد مدار شده است و بخشی دیگر نیز در حال اجراست.

وی طرح‌های در دست اجرا در حوزه انرژی تجدیدپذیر را نیروگاه ۱۵ مگاواتی و نیروگاه شش مگاواتی دانست و گفت: این نیروگاه‌ها به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و با اجرای این طرح‌ها، امیدواریم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به وضعیت مطلوبی دست یابیم و شاهد رشد و توسعه پایدار در سطح شهرستان باشیم.

فرماندار زبرخان ادامه داد: در پهنه نیشابور نیز اتفاق‌های خوبی با همت نماینده مجلس شورای اسلامی و با مشارکت بنیاد برکت رقم خورده است؛ دو طرح پنج مگاواتی در حوزه کشاورزی و صنعت با تسهیلات ارزان‌قیمت به صنعتگران و کشاورزان تخصیص خواهد یافت که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در این منطقه داشته باشد.

بوژمهرانی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در شهرک صنعتی خیام، ۶۴ مگاوات دیماند برق فروخته شده وجود دارد، اما فقط حدود ۲۵ مگاوات آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بقیه مربوط به واحد‌های غیرفعال است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، واحد‌های فعال در این شهرک برای توسعه فعالیت خود نیازمند تخصیص برق هستند که با پیگیری‌های انجام‌شده پنج مگاوات از ظرفیت برق آزادسازی شده و در اختیار واحد‌های صنعتی قرار گرفته است تا برای توسعه‌های آینده استفاده شود.

وی تاکید کرد: لازم است موضوع «تجاوز از قدرت» که بر اساس قانون مانع‌زدایی مبالغ جرایم آن افزایش یافته، مورد بازنگری و حذف قرار گیرد تا فعالان صنعتی بتوانند بدون دغدغه و با ظرفیت کامل فعالیت کنند و امید است با همکاری همه دستگاه‌ها، این مساله نیز حل شود و در حوزه تولید شاهد گسترش و پیشرفت باشیم.