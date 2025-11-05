پخش زنده
در شش ماهه گذشته ۸۴۷ دستگاه ماینرغیرمجاز در استان کرمان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر دفتر کنترل و نظارت شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: در نیمه نخست سال جاری ۸۴۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و از چرخه مصرف غیرقانونی خارج شد.
احد نامجو اظهار کرد: میزان خسارت وارده به شبکه توزیع ناشی از این فعالیتهای غیرقانونی، بر اساس برآورد اولیه، بیش از ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی بیان کرد: این عملیاتهای گسترده که از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری مؤثر پلیس امنیت اقتصادی انجام شده، منجر به شناسایی ۷۰ مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز شده است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، در مجموع ۸۴۷ دستگاه ماینر کشف و از چرخه مصرف غیرقانونی خارج شد.
مدیر دفتر کنترل و نظارت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به یک مورد بسیار حساس اشاره کرد که بر اساس گزارش مردمی محقق شده و گفت: در یک مورد هشت دستگاه ماینر در محوطه یک دبستان دخترانه شناسایی شد. این افراد سودجو، با استفاده از انشعاب مجاز (بعد از کنتور)، دستگاهها را به شکلی بسیار پنهانی در حیاط خلوت سرایداری مدرسه دپو کرده بودند.