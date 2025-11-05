پخش زنده
استاندار گیلان از آمادگی کامل دستگاههای استان برای میزبانی از مهمانان داخلی و خارجی اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای گیلان برای برگزاری این رویداد و معرفی توانمندیهای استان بسیج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استانهای کشورهای حاشیه دریای خزر در تالار مرکزی رشت، با تأکید بر اهمیت برگزاری این رویداد در رشت گفت: این همایش از ابعاد مختلف، چه برای گیلان و چه برای کشور، دارای اهمیت بالایی است و جنبههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بهطور همزمان قابل توجه است.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای هماهنگی این رویداد گفت: در این جلسات، موضوعاتی از جمله کیفیت اجرای برنامهها، نحوه پذیرش مهمانان خارجی و همچنین استفاده از فرصت حضور آنان برای معرفی ظرفیتهای ایران، بهویژه گیلان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار گیلان با بیان اینکه تمام دستگاههای اجرایی استان در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات برای برگزاری این اجلاس آمادگی کامل دارند، افزود: تلاش داریم از حضور مهمانان خارجی برای شناساندن توانمندیهای گیلان در بخشهای مختلف استفاده کنیم.
هادی حق شناس با اشاره به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی مطلوب گفت: همچنین مسیرهای بازدید مهمانان در شرق، غرب و جنوب استان مشخص شده و برنامهریزی لازم برای بازدید از بنادر انزلی و کاسپین با هدف نمایش توانمندیهای ترانزیتی و بندری گیلان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از همه این اقدامات، برگزاری اجلاسی در شأن گیلان و ثبت رویدادی ماندگار در تاریخ استان است.