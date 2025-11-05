پخش زنده
بدنبال وقوع پدیده گرد و غبار و بر اساس سنجش شاخص کیفی ۲۴ ساعته هوا، اکنون کیفیت هوای شهرستانهای بندرعباس، جاسک، بندرلنگه و بندرخمیر در وضعیت ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مسئول پایش کیفیت هوای محیط زیست هرمزگان گفت: اکنون شاخص کیفیت بر اساس سنجش ذرات ۱۰ میکرون در بندرعباس ۱۶۸، جاسک ۱۷۲، بندرخمیر ۱۶۹ و بندرلنگه ۱۷۹ است.
مریم ملک پوری افزود: شاخص کیفیت هوا در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی ۸ شهرستان هرمزگان؛ ۱۴ آبان
امروز مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در شهرستانهای بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل است.