بدنبال وقوع پدیده گرد و غبار و بر اساس سنجش شاخص کیفی ۲۴ ساعته هوا، اکنون کیفیت هوای شهرستان‌های بندرعباس، جاسک، بندرلنگه و بندرخمیر در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس مسئول پایش کیفیت هوای محیط زیست هرمزگان گفت: اکنون شاخص کیفیت بر اساس سنجش ذرات ۱۰ میکرون در بندرعباس ۱۶۸، جاسک ۱۷۲، بندرخمیر ۱۶۹ و بندرلنگه ۱۷۹ است.

مریم ملک پوری افزود: شاخص کیفیت هوا در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم محسوب می‌شود.

امروز مدارس همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل است.