به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در ادامه دیدارها و پیگیری‌های مستمر دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در پایتخت برای توسعه علمی و فناورانه استان، وی در جلسه هیأت امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه که با حضور دکتر علی منتظری، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کشور و دکتر آزادی، رئیس جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، حضور یافت.

استاندار کرمانشاه در این جلسه با تقدیر از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه، گفت: «جهاد دانشگاهی در پیوند دادن بدنه علمی دانشگاه با صنعت و حوزه اجرا، عملکردی موفق داشته و توانسته مأموریت خود را در تبدیل علم به عمل به‌خوبی ایفا کند.» دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تجربه ارزشمند جهاد دانشگاهی در مهارت‌آموزی و کارآفرینی، افزود: «انتظار می‌رود موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه به‌عنوان یک دانشگاه کارآفرین در استان نقش‌آفرینی کند و با تربیت نیروی انسانی خلاق و ماهر، به ارتقای بهره‌وری اقتصادی و حل مسائل استان کمک نماید.» وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه کرمانشاه از اشتغال دانش‌بنیان و مهارت‌محور می‌گذرد، خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی رشته‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار باید در اولویت برنامه‌های آموزشی این مجموعه و دیگر دانشگاه‌های استان باشد.»

در این نشست با توافق استاندار کرمانشاه و رئیس سازمان جهاد دانشگاهی کشور، مقرر شد طرح توانمندسازی ۵۰۰۰ نفر از دانشجویان استان توسط جهاد دانشگاهی اجرا شود.

استاندار این طرح را گامی مؤثر در افزایش مهارت، اشتغال‌پذیری و تقویت روحیه کارآفرینی جوانان عنوان کرد. همچنین احداث نیروگاه خورشیدی ۲۱ مگاواتی توسط جهاد دانشگاهی مورد تأیید و حمایت استاندار قرار گرفت.

دکتر حبیبی این پروژه را یکی از طرح‌های راهبردی استان دانست و گفت: «این طرح علاوه بر ارزش اقتصادی، از منظر محیط‌زیست و پایداری انرژی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت از آن به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند.»

در ادامه جلسه، بر توسعه مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی کرمانشاه و راه‌اندازی مرکز تحقیقات سلول‌درمانی نیز تأکید شد.

استاندار کرمانشاه ضمن حمایت از این طرح‌ها، اظهار داشت: «کرمانشاه ظرفیت آن را دارد که به قطب درمان ناباروری و تحقیقات سلولی غرب کشور تبدیل شود و استانداری از این مسیر علمی و انسانی حمایت جدی خواهد کرد.»