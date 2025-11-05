صابر کاظمی، ستاره جوان و چپ‌دست والیبال ایران، سحرگاه امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه) در ۲۶ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صابر کاظمی که چند روز پیش به علت عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

صابر کاظمی متولد ۳ دی ماه سال ۱۳۷۷ در شهرستان آق قلای استان گلستان، از بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایران بود.

وی والیبال را از کلاس پنجم ابتدایی شروع کرد و با تیم زیر گروه میدان آق قلا قرار داد بست..

این بازیکن جوان با بازی خوب خود، توانست استعداد خود را به اثبات برساند.