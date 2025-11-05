به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در پیامی فرارسیدن ۱۴ آبان‌ماه؛ روز فرهنگ عمومی را گرامی داشت.

در پیام محمدرضا بابایی استاندار یزد آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم آبان ماه، که در تقویم رسمی کشور به نام «روز فرهنگ عمومی» نامگذاری شده است، فرصتی مغتنم برای بازنگری، تأمل و ارج نهادن به مجموعه گران‌بهایی از باورها، ارزش‌ها، هنجار‌ها و آداب و رسومی است که هویت جمعی ما را شکل داده و همچون روحی در کالبد جامعه، جهت‌دهنده رفتار‌ها و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی است. فرهنگ عمومی، بنیان اصلی انسجام، پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعه‌ای به شمار می‌رود.

در این میان، استان یزد، این دیار کهن و نگین کویر ایران، همواره به داشتن فرهنگی اصیل، ریشه‌دار و انسان‌ساز شهره بوده است. فرهنگ مردمان این خطه، آمیزه‌ای بی‌بدیل از ایمان عمیق، سخت‌کوشی، قناعت، صداقت، امانتداری و نوآوری است. عناوینی همچون «دارالعباده» و «دارالعلم» تنها القاب نیستند، بلکه شناسنامه‌ای پرافتخار از پیشینه فرهنگی و تمدنی مردمی هستند که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، با توکل به خداوند متعال و با همت و تدبیر، تمدنی شگرف را بنیان نهاده‌اند.

خصایص نیکویی، چون همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی، احترام به خانواده، تکریم بزرگان و روحیه کار و تلاش جمعی، میراثی گران‌بها از نیاکان ماست که نه تنها استان جهانی یزد را به عنوان یک الگوی بی‌بدیل از تمدن و معنویت به جهانیان معرفی کرده، بلکه همواره موتور محرکه توسعه و بالندگی استان در طول تاریخ بوده است.

امروز، در عصر تحولات سریع و مواجهه با هجمه‌های فرهنگی گوناگون، وظیفه ما و شما مردم شریف یزد، به ویژه نخبگان، فرهیختگان، هنرمندان، معلمان و اصحاب رسانه، سنگین‌تر از هر زمان دیگری است. پاسداری هوشمندانه از این میراث گران‌سنگ و ترویج مؤلفه‌های اصیل فرهنگ ایرانی-اسلامی، ضرورتی انکارناپذیر برای مصون‌سازی جامعه، به ویژه نسل جوان، در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است. نهاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین کانون تربیت، و همچنین مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی نقشی بی‌بدیل در این مسیر ایفا می‌کنند.

اینجانب ضمن گرامیداشت «روز فرهنگ عمومی»، از تمامی فعالان، دلسوزان و کنشگران این عرصه که برای حفظ و اعتلای فرهنگ غنی استان یزد تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم. امید است با همدلی، همفکری و هم‌افزایی همه اقشار جامعه، شاهد تقویت روزافزون بنیان‌های فرهنگی و رسیدن استان به قله‌های پیشرفت و سعادت در سایه سار فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی باشیم.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد