همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
آغاز دهمین سوگواره نمایش آیینی «نگین شکسته» در مشهد
دهمین سوگواره نمایش آیینی «نگین شکسته» همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شب گذشته در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی
، «نگین شکسته» روایتی نمایشی از روزهای تلخ پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) تا شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) است و جلوهای از تلفیق هنر، ایمان و تاریخ در قالب تعزیهای باشکوه را به نمایش میگذارد.
مراسم افتتاحیه سوگواره «نگین شکسته» دیشب با حضور عزاداران حضرت صدیقه کبری(س)، علما و مسئولان و با سخنرانی آیتالله سید جعفر سیدان، استاد برجسته حوزه علمیه در مشهد برگزار شد.
این سوگواره و نمایش آیینی که هرسال با استقبال چشمگیر علاقهمندان برگزار میشود، امسال نیز در محل ابتدای بولوار پیروزی، نبش تقاطع شهید کاوه میزبان مخاطبان است و تا پایان آبانماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
استاد حوزه علمیه خراسان در جریان برگزاری این آیین گفت: ما مفتخریم که ارادتمند خاندانی هستیم که صاحب و سرآمد تمامی فضائل و کرامات انسانی هستند.
آیت الله سید جعفر سیدان اظهار کرد: این خاندانی در علم، حلم، شجاعت، عبادت، سخاوت و تمامی فضائل اخلاقی سرآمد هستند و وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) وجودی یگانه در جهان هستی است.
وی تاکید کرد: در تفاسیر مختلف همه براین عقیدهاند که مقصود خداوند متعال از زنان در آیه مباهله، وجود مقدس حضرت فاطمه (ع) است.