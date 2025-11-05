به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی ، «نگین شکسته» روایتی نمایشی از روزهای تلخ پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) تا شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) است و جلوه‌ای از تلفیق هنر، ایمان و تاریخ در قالب تعزیه‌ای باشکوه را به نمایش می‌گذارد. مراسم افتتاحیه سوگواره «نگین شکسته» دیشب با حضور عزاداران حضرت صدیقه کبری(س)، علما و مسئولان و با سخنرانی آیت‌الله سید جعفر سیدان، استاد برجسته حوزه علمیه در مشهد برگزار شد. این سوگواره و نمایش آیینی که هرسال با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان برگزار می‌شود، امسال نیز در محل ابتدای بولوار پیروزی، نبش تقاطع شهید کاوه میزبان مخاطبان است و تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

استاد حوزه علمیه خراسان در جریان برگزاری این آیین گفت: ما مفتخریم که ارادتمند خاندانی هستیم که صاحب و سرآمد تمامی فضائل و کرامات انسانی هستند.

آیت الله سید جعفر سیدان اظهار کرد: این خاندانی در علم، حلم، شجاعت، عبادت، سخاوت و تمامی فضائل اخلاقی سرآمد هستند و وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) وجودی یگانه در جهان هستی است.

وی تاکید کرد: در تفاسیر مختلف همه براین عقیده‌اند که مقصود خداوند متعال از زنان در آیه مباهله، وجود مقدس حضرت فاطمه (ع) است.