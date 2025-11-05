معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: به دنبال تشدید نظارت و برخورد قاطعانه با مراکز درمانی غیرمجاز، یک مؤسسه طب سنتی بدون مجوز، تحت عنوان «درمان بیماری‌های اسکلتی – عضلانی» در امامشهر مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی گفت: به دنبال تشدید نظارت و برخورد قاطعانه با مراکز درمانی غیرمجاز، یک مؤسسه طب سنتی بدون مجوز، تحت عنوان «درمان بیماری‌های اسکلتی – عضلانی» که توسط شخصی به نام عبدالله معینی در منطقه امامشهر فعالیت می‌کرد توسط بازرسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه مهر وموم شد.

زارع هروکی افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات درمانی و مراکز بدون مجوز می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.