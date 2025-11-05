لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور برزیل، در موضع‌گیری قاطعی اعلام کرد که برگزاری نشست سران جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (سِلاک) تنها در صورتی معنادار است که به مسئله حضور تحریک‌آمیز ناو‌های جنگی آمریکا در آب‌های منطقه رسیدگی شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور برزیل، در یک کنفرانس خبری با رسانه‌های بین‌المللی با انتقاد شدید از حضور نظامی ایالات متحده در منطقه گفت: نشست سِلاک در این لحظه تنها در صورتی معنا دارد که ما موضوع کشتی‌های جنگی آمریکا در دریا‌های آمریکای لاتین را مورد بحث قرار دهیم.

رئیس‌جمهور برزیل با تأکید بر موضع صلح‌طلبانه خود تصریح کرد: من نمی‌خواهم به یک تهاجم زمینی برسیم و افزود که این موضع را در دیدارش به رئیس‌جمهور آمریکا نیز منتقل کرده است.

لولا دا سیلوا با تأکید بر هویت منطقه گفت: آمریکای لاتین یک منطقه صلح است و تنها درگیری قابل قبول در این منطقه، یک درگیری کلامی است که آسیبی نزند، جان کسی را نگیرد، پلی را خراب نکند، راه آهنی را نابود نکند و خانه‌ای را ویران نسازد. ما در آمریکای لاتین به نزاع نیاز نداریم.

رئیس‌جمهور برزیل در ادامه با ارائه راهکاری جایگزین برای سیاست‌های تقابلی واشنگتن اظهار داشت که اگر آمریکا واقعاً قصد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را دارد، باید به جای شلیک کردن به سوی این کشورها به آنها کمک کند.

وی تأکید کرد: پلیس حق و مسئولیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر را دارد و آمریکایی‌ها می‌توانند به جای تلاش برای شلیک به این کشورها به آنها یاری رسانند.