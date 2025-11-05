رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد با تأکید بر نیاز مستمر بیماران به فرآورده‌های خونی، از مردم خواست با مشارکت در پویش اهدای خون، یاری‌گر جامعه پزشکی در حفظ سلامت بیماران باشند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد گفت: از مردم خیر و نیکوکار بروجردی درخواست می‌شود با توجه به کاهش آمار اهدای خون و نیاز شدید بیماران به فرآورده‌های خونی با حضور در پایگاه‌های اهدای خون در این پویش شرکت کنند.

فاطمه علی اکبری افزود: هر فرد با اهدای یک واحد خون به نیت کمک به کودکان تالاسمی و مادران باردار پرخطر اقدام‌به اهدای خون کنند.

رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد، هدف از طرح پویش اهدای خون را تقویت ذخایر خونی و حمایت از بیماران نیازمند، عنوان کرد.

علی اکبری با تأکید بر نیاز مستمر بیماران به فرآورده‌های خونی، از مردم خواست با مشارکت منظم در اهدای خون، یاری‌گر جامعه پزشکی در حفظ سلامت بیماران باشند.

وی اهدای خون را نماد نوع‌دوستی و مسوولیت اجتماعی دانست و اضافه کرد: با پیوستن به پویش «اهدای خون، اهدای زندگی»، امید را در رگ‌های بیماران بروجردی جاری کنیم.

رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد با اشاره به اهمیت اهدای خون اظهار کرد: با وجود پیشرفت علم پزشکی و فناوری‌های نوین تاکنون جایگزینی برای خون در دنیا کشف نشده و نیاز به فرآورده‌های خونی همیشه وجود دارد.

علی اکبری افزود: بیمارانی هستند که به صورت مداوم باید به آنها خون تزریق شود و به تعبیری ادامه حیات آنها به خون‌های اهدایی مردم بستگی دارد و همه باید برای سلامت این بیماران پای کار باشیم.

وی گفت: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۷۸ نفر به پایگاه انتقال خون بروجرد مراجعه کردند، که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۸۳ نفر موفق به اهدا خون شدند.

رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد اضافه کرد: بیش از هفت هزار اهدا کننده مستمر خون در شهرستان وجود دارد.

علی اکبری ادامه داد: هم اکنون انتقال خون بروجرد به همه گروه‌های خونی به خصوص گروه‌های منفی نیاز دارد.

وی یادآور شد: خون‌های اهدا شده بعد از انجام آزمایشات لازم در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد. رئیس پایگاه انتقال خون بروجرد گفت: از خون‌های اهدا شده فرآورده‌های مختلف خونی استخراج و در اختیار بیماران نیازمند قرار می‌گیرد.