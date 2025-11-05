به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: مهین دخت کدیور خیّر نیک اندیش آباده‌ای یک دستگاه اتوکلاو به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال به مرکز قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اهدا کرد.

دکتر محمد کشاورز افزود: با تجهیز این مرکز به دستگاه اتوکلاو، از این پس با استفاده از بخار آب تحت فشار، ابزار و مواد عمل‌های جراحی استریل می‌شود و نقش حیاتی در حفظ سلامت و ایمنی در محیط‌های پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی ایفا می‌کند.

دستگاه اتوکلاو وسیله‌ای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است.