پخش زنده
امروز: -
توسط خیر نیک اندیش آبادهای یک دستگاه اتوکلاو به مرکز قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت: مهین دخت کدیور خیّر نیک اندیش آبادهای یک دستگاه اتوکلاو به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال به مرکز قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اهدا کرد.
دکتر محمد کشاورز افزود: با تجهیز این مرکز به دستگاه اتوکلاو، از این پس با استفاده از بخار آب تحت فشار، ابزار و مواد عملهای جراحی استریل میشود و نقش حیاتی در حفظ سلامت و ایمنی در محیطهای پزشکی، آزمایشگاهی و صنعتی ایفا میکند.
دستگاه اتوکلاو وسیلهای برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب است.