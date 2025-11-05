به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر روابط عمومی سازمان اوج در تشریح این رویداد بیان کرد: «سینمایش مجنون» تلفیقی از سینما و نمایش است. در این برنامه، فیلم بر روی پرده اصلی پخش می‌شود و همزمان، در حاشیه سالن، بخش‌هایی از صحنه‌های فیلم - از جمله انفجار‌ها و دیگر اتفاقات - به صورت زنده توسط بازیگران اجرا می‌شود. حتی بخشی از دکور و لوکیشن‌های اصلی فیلم، در محل سالن بازسازی شده است.

مهرداد معظمی با بیان اینکه این نمایش زنده در فواصل مختلف در حین اجرا انجام می‌شود، افزود: این اتفاق برای اولین بار است که در ایران برای یک فیلم جنگی رخ می‌دهد. نمونه‌های مشابهی در دنیا برای ژانر‌های دیگر وجود داشته، اما برای فیلم جنگی بی‌سابقه است.

مدیر روابط عمومی سازمان اوج درباره فضای برگزاری توضیح داد: این رویداد در یک سوله در پارک ولایت برگزار می‌شود که دارای سیستم گرمایشی است، اگرچه نمی‌تواند کاملاً از سرمای هوا جلوگیری کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته (مانند نمایش «جان فدا» در دی‌ماه با هوای برفی) نشان داده که مخاطبان ایرانی از چنین رویداد‌هایی حتی در هوای سرد استقبال می‌کنند.

وی درباره استقبال از این رویداد گفت: بلیت‌های این سینمایش با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و تنها در بیست دقیقه اول آغاز فروش، استقبال قابل توجهی صورت گرفته است.

معظمی درباره مدت زمان برگزاری این رویداد گفت: در حال حاضر سه شب (پنجشنبه، جمعه و شنبه) ۱۵ الی ۱۷ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است، اما در صورت استقبال مخاطبان، ممکن است تا ۱۰ یا حتی ۱۵ شب نیز ادامه یابد. این موضوع کاملاً به استقبال مردم بستگی دارد.

وی با اشاره به تمهیدات ایمنی گفت: برای افرادی همچون زنان باردار و کودکان زیر ۸ سال، ورود به این رویداد ممنوع است. همچنین تمامی هماهنگی‌های لازم با نهاد‌های امنیتی انجام شده و کلیه مجوز‌های لازم اخذ شده است. دلیل اطلاع‌رسانی در سطح شهر آگاهی مردم نسبت به انفجار‌ها است.

معظمی توضیح داد: در این سینمایش، بازیگران فیلم در قالب شخصیت‌ها حضور ندارند تا تمرکز مخاطب بر روی پرده اصلی و فیلم باشد. اجرای زنده حواشی، صرفاً برای ایجاد هیجان و سورپرایز کردن مخاطب در کنار تماشای فیلم طراحی شده است.

وی در پایان با اشاره به هدف اصلی این رویداد گفت: می‌خواهیم فیلم «مجنون» که برای ساخت آن زحمت زیادی کشیده شده، دیده شود. مردم با حضور نزدیک به ۱۵۰ هزار نفری در سینما‌ها در یک ماه گذشته نشان داده‌اند که به اینگونه آثار علاقه دارند. امیدواریم با همکاری بیشتر سینما‌ها در تبلیغات و افزایش سانس‌ها، بتوانیم به فروش بهتر این فیلم کمک کنیم.

این سینمایش از پنجشنبه (۱۵ آبان‌ماه) آغاز به کار خواهد کرد.