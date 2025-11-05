پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز همچنان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۱ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۱۲۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۵، خیابان زینبیه ۱۶۹، بولوار کاوه ۱۶۱ و کردآباد ۱۷۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ولدان با عدد ۱۱۸، پارک زمزم ۱۱۲، دانشگاه صنعتی ۱۰۳، رهنان ۱۲۱، خیابان فرشادی ۱۴۳ و فیض ۱۱۹ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی نیز با عدد ۲۱۲ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته است که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.