پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از ترانزیت ۹ میلیون و ۴۹۱ هزار تُن کالا از ابتدای سال تا پایان مهر، با انجام بیش از ۴۲۹ هزار سفر ناوگان بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اعلام این خبر گفت: در این مدت، بیش از ۷ میلیون و ۵۹۱ هزار تُن کالای صادراتی با انجام ۳۱۹ هزار و ۹۸۸ سفر و نزدیک به یک میلیون و ۴۶۳ هزار تُن کالای ورودی با انجام ۶۶ هزار و ۳۸۰ سفر توسط ناوگان حملونقل کالا جابهجا شده است.
وی افزود: حجم صادرات و ترانزیت طی هفت ماه گذشته نشاندهنده ظرفیتها و توانمندیهای شبکه حملونقل بینالمللی کشور و بستر مناسبی برای تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه است.
هدایتی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه حملونقل بینالمللی بیان کرد: هماکنون ۲ هزار و ۷۱۲ شرکت در حوزه حملونقل بینالمللی کالا و ۶۷ شرکت و شعبه در بخش حملونقل بینالمللی مسافر فعال هستند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری از فعالیت ۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه حملونقل عمومی با میانگین عمر ۱۲ سال در خطوط بینالمللی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۳ هزار راننده حرفهای و ماهر در عرصه حملونقل بینالمللی کشور مشغول به کار هستند. هماکنون ۲۶ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور فعال است و نقش مهمی در تبادل کالا و جابهجایی مسافر بین ایران و کشورهای همسایه ایفا میکند.