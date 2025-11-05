پخش زنده
امروز: -
سالن تیراندازی ویژه دانشآموزی در آمل بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته بسیج دانشآموزی و ۱۳ آبان روز دانشآموز، نخستین سالن تیراندازی دانش آموزی در سطح مازندران با نام "شهید عبدالرسول زرین" در دبیرستان پسرانه شاهد آمل راهاندازی شد.
این سالن اختصاصی تیراندازی با دو خط تیراندازی که در آینده به ۴ خط افزایش خواهد یافت، به همت هیات تیراندازی شهرستان آمل و با حضور مدیران شهرستانی افتتاح شد.
رییس هیات تیراندازی شهرستان آمل گفت: برای ساخت این سالن تیراندازی حدود ۵ میلیارد ریال از محل کمکهای خیرین شهرستان هزینه شده و هیات تیراندازی شهرستان آمل نیز آن را تجهیز و آمادهسازی کرده است.
ناظره رضایی هدف از راهاندازی سالن تیراندازی شهید عبدالرسول زرین را ارتقاء فرهنگ تیراندازی و استعدادیابی در مدارس اعلام و اضافه کرد: این سالن به عنوان نخستین سالن دانشآموزی تیراندازی در سطح مازندران نیز محسوب میشود.
شهید "عبدالرسول زرین" تکتیرانداز ایرانی در دفاع مقدس بود که یازدهم اسفندماه ۱۳۶۲ و در مرحله دوم عملیات خیبر به شهادت رسید.
به گفته همرزمانش در ۷۰۰ شلیک وی، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار عراقی کشته شدند.
شهید زرین در سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای حومه کهگیلویه (دهدشت) به دنیا آمد و در ۴ سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و تحت سرپرستی داییاش قرار گرفت
وی در نوجوانی توانست خویشاوندان پدری خود را در اصفهان پیدا کند و برای کار و زندگی، در کنار آنان مستقر شود. عبدالرسول سرانجام با کار کردن توانست مغازه لباسفروشی را در حوالی «مسجد بابا علی عسگر» اصفهان تهیه کند و به شغل لباس فروشی بپردازد
او در ۲۰ سالگی در اصفهان تشکیل خانواده داد و صاحب ۷ فرزند شد. عبدالرسول زرین با شروع جنگ به عضویت سپاه اصفهان درآمد و ابتدا به غرب کشور اعزام شد.
پس از مدتی به مناطق جنگی در جنوب رفت و در کنار حسین خرازی و یحیی صفوی در عملیاتها شرکت کرد.