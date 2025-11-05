به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید درویشی گفت: توزیع شیر در مدارس بسیار مهم است و تاثیری بر سلامت و رشد فیزیکی دانش آموزان دارد.

او افزود: سال‌های گذشته شیر در مدارس آبادان توزیع می‌شد، اما تا کنون علیرغم پیگیری‌های انجام شده در وزارت خانه، اما ابلاغیه‌ای به آموزش و پرورش آبادان در خصوص تحویل و یا توزیع شیر در مدارس سطح شهرستان آبادان انجام نشده است.

مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: به محض دریافت ابلاغیه و تحویل شیر در منطقه در میان دانش آموزان توزیع خواهد شد.