معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: هدف اصلی برگزاری «جایزه ملی جوان سال»، شناسایی، معرفی و تقدیر از جوانان برتری است که در حوزه‌های مختلف دستاورد‌های ارزشمندی را برای کشور به ارمغان آورده‌اند.

علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با همکاری شبکه سه سیما و رادیو جوان، کمپین جامعی برای معرفی استعداد‌های جوان کشور ترتیب داده و اقدام به برگزاری رویداد «جایزه ملی جوان سال» کردیم.

وی افزود: بر اساس این برنامه، جوانان فعال در حوزه‌های دفاع ملی، ورزشی، هنری، فنی، علمی، کارآفرینی و اشتغال و ... می‌توانند با خوداظهاری در سامانه جوان پلاس خود را برای شرکت در این جایزه معرفی کنند.

معاون امور جوانان تأکید کرد که انتخاب نهایی با رای مردم انجام خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: این رویداد که قرار است با فرمتی جذاب و جوان‌پسند به روی آنتن برود، مطمئنا خواهد توانست مخاطبان بسیار بالایی را به خود جذب کند و فرصتی برای مردم و جوانان باشد تا جوانان شایسته و الگوی خود را انتخاب کنند.

رحیمی افزود: برنامه عملیاتی و جزئیات کامل نحوه مشارکت، شرایط و زمان‌بندی این جایزه ملی به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ علاقمندان از اول تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند، حداکثر ۵ دستاورد برتر خود را در سامانه جوان پلاس به نشانی https://javanplus.ir بارگزاری کنند.