مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، از حضور شش شرکت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای ۲۰۲۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد اوجانی گفت: در راستای توسعه بازار‌های هدف صادراتی و فراهم سازی بستر‌های لازم برای ارتقاء صادرات، شش شرکت تولیدی و بازرگانی فعال در این حوزه با حمایت‌های معاونت صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از ۱۴ تا ۱۹ آبان‌ در این نمایشگاه بین‌المللی حاضر می شوند.

اوجانی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بازار چین، اظهار داشت: «رشد سریع طبقه متوسط، افزایش قدرت خرید و گرایش جامعه چین به محصولات فرهنگی و هنری، فرصت‌های ارزشمندی را برای معرفی هنر‌های اصیل ایرانی فراهم کرده است.»

وی نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای را دروازه‌ای مهم برای ورود محصولات ایرانی به بازار گسترده این کشور خواند و افزود: «این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی ایران، توسعه بازار‌های صادراتی و ایجاد ارتباطات تجاری با خریداران و سرمایه‌گذاران چینی است.»

شرکت‌های ایرانی حاضر در پاویون معاونت صنایع دستی، مجموعه‌ای متنوع و فاخر از صنایع دستی ایران از جمله میناکاری، قلمکار، گلیم‌بافی، مصنوعات چرمی، ملیله‌کاری، خراطی و زیورآلات سنتی را به نمایش خواهند گذاشت.