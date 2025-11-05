به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک گفت: این عملیات با هدف کاهش هدررفت و رفع افت فشار آغاز شد.

غلامحسین لکزائیان‌پور گفت: اجرای این طرح از محل اعتبارات طرح جهاد آبرسانی تأمین شده و بیش از هشت کیلومتر از خطوط قدیمی با لوله‌های پلی‌اتیلن در سایز‌های ۱۶۰، ۱۱۰، ۹۰ و ۷۵ میلی‌متر نوسازی می‌شود.

وی با اشاره به فرسودگی شبکه در این روستا افزود: اجرای طرح علاوه بر کاهش هدررفت آب، موجب رفع کامل مشکلات افت فشار و تنش آبی در منطقه خواهد شد.