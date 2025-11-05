سرپرست معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت کهگیلویه و بویراحمد از متصدیان فروشگاهها خواست با کنترل صندوق خود از فروش کالای مشابه با چندنرخ بپرهیزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان گفت: فروش کالای مشابه با چندنرخ تخلف محسوب شده و درصورت مشاهده چنین تخلفی توسط فروشگاههای زنجیرهای و خرد برخورد قاطع خواهیم کرد.
رزاقی افزود: اقلام کالایی مشابه موجود در فروشگاهها دارای قیمت قدیم مصرف کننده نباید باقیمت جدید به مصرف کنندگان عرضه شود بنابراین متصدیان فروشگاهها صندوق فروش خود را کنترل کنند. وی ادامه داد: در چنین مواردی، متصدی فروشگاه ابتدا بایستی کالاهای به قیمت خرید قدیم به فروش رسد، سپس محصولات با قیمت جدید در معرض فروش قرار گیرد. سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان اضافه کرد: به صورت ویژه مدیریت و نظارت می کنیم، مشکل چندنرخی درسطح عرضه ایجاد نشود که باعث سردرگمی مصرف کنندگان شود. وی افزود: به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، از شعب فروشگاههای زنجیرهای و خرد بازرسی مستمر داریم و درصورت احراز برخورد شدید خواهیم کرد. سرپرست معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت از همشهریان خواست، دراین راستا ما را همیاری کنید، و در زمان خرید، چنانچه متوجه چنین موضوعی و یا هر تخلف دیگر از سوی فروشندگان شوند، بلافاصله از طریق سامانه ستاد خبری ۱۲۴ به بازرسان اداره کل صمت گزارش دهند.