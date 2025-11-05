پخش زنده
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با رد ادعای مطرحشده در فضای مجازی درباره نگهداری نامناسب چشم مصنوعی شهر سوخته، تأکید کرد: این اثر منحصربهفرد باستانی در شرایطی کاملاً استاندارد، ایمن و تحت نظارت مستمر نگهداری میشود و انتقال آن به تهران هیچ ضرورتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی سعادتیان با اشاره به انتشار کلیپی در روزهای اخیر درباره وضعیت نگهداری چشم مصنوعی شهر سوخته در موزه منطقهای جنوب شرق کشور، گفت : چشم مصنوعی شهر سوخته یکی از آثار فاخر، منحصربهفرد و ارزشمند موجود در گنجینه موزه منطقهای جنوب شرق است و تمامی اقدامات حفاظتی و فنی لازم برای صیانت از این اثر تاریخی با دقت کامل انجام شده است.
وی با قدردانی از دغدغهمندی و حساسیت فعالان و پژوهشگران حوزه میراثفرهنگی افزود : بر اساس گزارشهای فنی مصور و جامع ارسالشده به اداره کل موزهها، وضعیت نگهداری این اثر کاملاً مطلوب بوده و از سوی مراجع ذیصلاح تأیید شده است. همچنین، اداره کل موزهها بهصورت رسمی اعلام کرده است موضوع انتقال اثر به تهران منتفی است و هیچ ضرورتی برای جابهجایی این شیء وجود ندارد.
سعادتیان با اشاره به محتوای کلیپ منتشرشده در فضای مجازی گفت : آنچه در این کلیپ به آن اشاره شده مربوط به بیش از یک دهه قبل و تنها در ارتباط با مولاژ یا نمونه حجمی مشابه چشم مصنوعی بوده است. شیء اصلی ، هرگز از مخزن موزه خارج نشده و برای نمایش در هیچ نمایشگاهی جابهجا نشده است؛ تنها مولاژ اثر، با هدف معرفی علمی و آموزشی، در گذشته به یکی از نمایشگاهها منتقل شده بود .
معاون میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: این اثر باستانی ارزشمند به دلیل ماهیت ترکیبی از مواد آلی و معدنی، نیازمند شرایط نگهداری پایدار و کنترلشده است. خوشبختانه از زمان انتقال آن به موزه منطقهای جنوب شرق تاکنون، پارامترهای محیطی شامل دما، رطوبت و نور با استفاده از تجهیزات دقیق دیتالاگر (پایشگرهای دما و رطوبت پیشرفته) بهصورت مستمر ثبت، کنترل و تأیید میشود.
وی با تلکید بر رویکرد شفاف اداره کل میراثفرهنگی استان در تعامل با پژوهشگران و فعالان حوزه میراث گفت : در راستای تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به دغدغههای متخصصان، ادارهکل میراثفرهنگی استان آمادگی دارد تا با رعایت تمامی اصول حفاظتی و استانداردهای فنی، امکان بازدید محدود از این اثر گرانسنگ را در یکی از سالنهای جانبی مخزن موزه منطقهای فراهم کند .
سعادتیان افزود : صیانت از آثار تاریخی و میراثفرهنگی، مسئولیتی ملی و اخلاقی است و مجموعه میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با اتکا به دانش تخصصی و استانداردهای بینالمللی، همچنان بر حفظ و نگهداری شایسته آثار تمدنی این سرزمین تاریخی اهتمام ویژه دارد.