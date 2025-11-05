پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان گفت: در پروژه کوی پرواز، تمرکز ویژهای بر دهکهای یک تا چهار داریم در این پروژه سههزار و ۳۰۰ واحد مسکونی تعریف شده و بخش عمدهای از تعهدات اجرایی آن انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود رضایی گفت: با حمایت مسئولان استانی و همکاری نهادهای ملی، فاز اول پروژه کوی پرواز در همدان با احداث ۱۴۰ واحد جدید آغاز شده و همزمان، میزان مقاومسازی مسکن روستایی در برخی شهرستانها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است.
رضایی با اشاره به حمایت و پیگیری جدی مسئولان استانی گفت: با عنایت ویژه استاندار و همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی، جلسات مشترکی بهصورت منظم برگزار میشود و روند اجرای طرحهای مسکن در استان شتاب گرفته است.
وی افزود: در پروژه کوی پرواز، تمرکز ویژهای بر دهکهای یک تا چهار داریم. در این پروژه حدود سههزار و ۳۰۰ واحد مسکونی تعریف شده و بخش عمدهای از تعهدات اجرایی آن انجام شده است. از وزیر محترم راه و شهرسازی نیز درخواست کردهایم که در سفر آینده خود به همدان، حمایتهای مالی و اجرایی این پروژه را تسریع کنند تا همزمان با پیشرفت کار، تخصیص منابع هم صورت گیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن همدان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به محدودیت تسهیلات بانکی برمیگردد، اظهار داشت: افزایش سقف تسهیلات مسکن در قالب نهضت ملی ضروری است. بسیاری از بانکها هنوز با شرط پرداخت ۷۵ درصد وام موافقت نمیکنند، در حالی که با فعال شدن صندوق ملی مسکن میتوان این موانع را برطرف کرد.
رضایی درباره زمینهای پروژه کوی پرواز نیز توضیح داد: اراضی تجاری در این طرح برای ایجاد ارزش افزوده در نظر گرفته شده است، اما باید مراقب باشیم که در طول زمان کاربری اصلی پروژه و اهداف مردمی آن دچار تغییر نشود.
وی در ادامه به اقدامات بنیاد در زمینه مسکن محرومین اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه مشخص، برای احداث یکهزار و ۳۵۰ واحد مسکن محرومین در استان زمین آمادهسازی شده که تاکنون ۶۰۰ واحد به مرحله ساخت رسیده است. با استفاده از ظرفیتهای دیگر از جمله اراضی بنیاد، منابع ملی و همکاری دستگاههای اجرایی، مجموعاً حدود یکهزار و ۳۶۸ قطعه زمین تأمین شده است.
این مقام مسئول افزود: در پروژه کوی پرواز برای افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینهها، چند کارگاه تولیدی فعال شده است؛ از جمله کارگاه تولید بتن، بلوک دیواری و درب و پنجره که بیش از ۱۰۰ نفر در آنها مشغول به کار هستند. این کارگاهها نقش مهمی در خودکفایی و اشتغالزایی استان دارند.
رضایی با اشاره به طرحهای جدید بنیاد مسکن گفت: فاز نخست احداث ۱۴۰ واحد مسکونی در شهر همدان آغاز شده و بهزودی مراسم افتتاح رسمی نیز برگزار خواهد شد. همچنین در قالب طرح "جوانی جمعیت" ۱۸ واحد ویژه خانوادههای جوان در دست ساخت است.
وی درباره عملکرد حوزه روستایی نیز بیان کرد: در چند شهرستان، میزان مقاومسازی مسکن روستایی از ۱۱۰ درصد عبور کرده است. به این معنا که علاوه بر مقاومسازی کامل واحدهای موجود، حدود ۱۰ درصد از خانوارهای فاقد مسکن نیز صاحبخانه شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان افزود: در شهرستانهای نهاوند و درگزین نیز این شاخص بسیار بالاست و ما پیشنهاد کردهایم برنامهای رسمی برای معرفی این مناطق بهعنوان شهرستانهای مقاوم برگزار شود. در صورت موافقت مسئولان ملی، میتوان این رویداد را با حضور رئیس بنیاد مسکن و همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی برگزار کرد.