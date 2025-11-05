به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بر این اساس، برای مرغدارانی که از اول مهرماه تا ۱۵ آبان ماه جوجه‌ریزی داشته‌اند و نهاده بازارگاه خود را خرید نکرده بودند، حدود پنج هزار تن ذرت و بیش از دو هزار تن کنجاله سویا از محل شرکت پشتیبانی خراسان رضوی اختصاص یافته است.

کریم امیرزاده افزود: برای مرغدارانی که زیرمجموعه زنجیره هستند، این سهمیه به کارخانه خوراک دام زیرپوشش زنجیره اختصاص یافته و برای مرغداران مستقل، از طریق اتحادیه مرغ گوشتی استان با تاییدیه جهاد کشاورزی شهرستان قابل خریداری است.

او گفت: بر این اساس در این مرحله از تامین، حدود هفت هزار تن نهاده خوراک مرغ برای مرغداران خراسان رضوی تامین شده است.

هزار و ۴۶۴ واحد فعال مرغ گوشتی در خراسان رضوی وجود دارد.