به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای نخستین‌بار در کشور ایمپلنت استخوانی جذبی با فناوری پرینت سه‌بعدی تولید شد. این محصول برای بازسازی استخوان‌های فک بالا و پایین، فک، کاسه چشم و ترمیم شکستی کاربرد دارد.

محمدحسن دبیرزاده مدیر تولید یک شرکت دانش بنیان با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید ایمپلنت‌های جذبی استخوانی به روش پرینت سه‌بعدی اظهار کرد: این مجموعه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین دستگاه پرینتر سه‌بعدی زیستی تجاری کشور را به بازار عرضه کرده است.

توسعه فناوری پرینت زیستی در دانشگاه‌های کشور

به گفته او، پیش از آن برخی دانشگاه‌ها نمونه‌های آزمایشگاهی و محدود از پرینتر‌های زیستی را توسعه داده بودند، اما این شرکت نخستین تولیدکننده نسخه تجاری این دستگاه‌ها در کشور به شمار می‌رود. این پرینتر‌ها در حوزه مهندسی بافت به‌کار گرفته می‌شوند و توانایی پرینت انواع بافت‌های نرم مانند پوست و غضروف و همچنین بافت‌های سخت از جمله استخوان را دارند.

بیش از ۳۰ دستگاه فعال در دانشگاه‌های برتر ایران

دبیرزاده ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه پرینتر سه‌بعدی زیستی این شرکت به مراکز علمی و دانشگاهی کشور عرضه شده است. از جمله این دانشگاه‌ها می‌توان به دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، شهرکرد و تبریز اشاره کرد.

وی افزود: با استفاده از این تجهیزات تاکنون بیش از ۱۰۰ مقاله علمی منتشر شده که همگی در مرز‌های دانش حوزه مهندسی بافت قرار دارند.

تولید ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب برای بیماران

او خاطرنشان کرد: پس از توسعه موفق دستگاه، شرکت با تکیه بر تجربه خود در سنتز پلیمر‌های زیستی تصمیم گرفت محصولی کاربردی برای بیماران طراحی کند. حاصل این تلاش، تولید ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب برای ترمیم نقایص شدید استخوانی است.

کاربرد در بازسازی فک، جمجمه و شکستگی‌های شدید استخوانی

به گفته مدیر تولید این شرکت کاشتینه ها برای بازسازی بخش‌های مختلف از جمله استخوان‌های فک بالا و پایین، ترمیم شکستگی‌های شدید ناشی از تصادف یا ضربه و همچنین درمان اختلالات مادرزادی مانند شکاف کام طراحی شده‌اند. افزون بر این، نمونه‌هایی از این ایمپلنت‌ها برای ترمیم نواحی حساسی همچون کاسه چشم (اوربیت)، انحراف‌های شدید بینی و جمجمه توسعه یافته است.

جذب کامل ایمپلنت طی ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون نیاز به جراحی مجدد

دبیرزاده توضیح داد: «ایمپلنت‌های استخوانی جذبی» پس از کارگذاری در محل آسیب‌دیده، طی ۱۸ تا ۲۴ ماه به‌طور کامل جذب بدن می‌شوند و نیازی به جراحی مجدد برای برداشت آنها وجود ندارد. این ویژگی تفاوت اصلی آن با ایمپلنت‌های تیتانیومی متداول در بازار است که معمولاً نیاز به جراحی دوم برای خارج‌سازی دارند.

ویژگی منحصر‌به‌فرد برای بیماران کودک

او با اشاره به اینکه ایمپلنت‌های تیتانیومی در بیماران کودک نیز چالش‌زا هستند، زیرا با رشد جمجمه، نیاز به تعویض و جراحی مجدد پیدا می‌کنند، گفت: ایمپلنت‌های جذبی تولیدی شرکت ضمن همراهی با فرایند استخوان‌سازی طبیعی بدن، پس از جذب کامل دیگر نیازی به مداخله جراحی نخواهند داشت.

تولید کامل مواد اولیه در داخل کشور بدون خطر انتقال بیماری

وی با اشاره به فرآیند تولید این محصولات بیان کرد: تمام مواد اولیه مورد استفاده در ساخت این ایمپلنت‌ها توسط خود شرکت سنتز می‌شود و برخلاف آلوگرفت‌ها که از بافت جسد انسانی تهیه می‌شوند، هیچ خطر انتقال بیماری و محدودیت منبع در آنها وجود ندارد.

اخذ مجوز‌های رسمی از سال ۱۴۰۳ پس از سه سال توسعه آزمایشگاهی

دبیرزاده درباره روند مجوزدهی و توسعه این محصول گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ فرایند طراحی و توسعه محصول با استفاده از پرینتر‌های سه‌بعدی ساخت شرکت انجام شده است. از سال ۱۴۰۱ به بعد نیز آزمایش‌های شناسایی مواد، استانداردسازی بر اساس ایزو و مراحل اخذ مجوز‌های رسمی از سازمان‌های ذی‌ربط آغاز شد و سرانجام در سال ۱۴۰۳ مجوز تولید و استفاده از این ایمپلنت‌ها صادر شد.

انجام بیش از ۳۰ عمل جراحی موفق با ایمپلنت‌های جذبی ایرانی

به گفته او، تاکنون بیش از ۳۰ عمل جراحی با استفاده از این مش‌های جذبی در کشور انجام شده است و نتایج اولیه بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

صرفه جویی ارزی بیش از ۱۳.۶ میلیون دلاری

دبیرزاده صرفه جویی این محصول را حدود ۱۳.۶ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این محصول نمونه‌ای از توانمندی دانش‌بنیان داخلی در حوزه مهندسی بافت و زیست‌فناوری پزشکی است که می‌تواند در آینده نزدیک سهم قابل‌توجهی از بازار تجهیزات پزشکی پیشرفته را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است؛ این محصول در نمایشگاه فناوری‌های روزآمد ایران (فر ایران) با حضور معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد.